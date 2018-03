Von Uta Zorn

1.3.18 - Heute beginnt das Vier-Nationen-Fußballturnier SheBelieves Cup, zu dem der US-Verband seit 2016 einlädt. Bis zum 7. März treten die Teams aus England, Frankreich, USA und Deutschland gegeneinander an.

Die deutschen Olympiasiegerinnen wurde bisher jeweils Zweiter - wenn sie aber so auftreten wie beim letzten Test gegen Frankreich (4:0), könnte es dieses Mal auch der erste Platz werden.

Die Spiele des DFB-Teams werden von Sport1 im Free-TV live übertragen: Heute Nacht (1:00 Uhr) geht es in Columbus/ Ohio gegen die amtierenden Weltmeisterinnen USA. Am Sonntag folgt in Harrison/ New Jersey das Spiel gegen die WM-Dritten England (4. Mrz., 21:00 Uhr), und am Mittwoch steht in Orlando/ Florida die Partie gegen Frankreich, die WM-Gastgeberinnen 2019, an (7. Mrz., 22:00 Uhr).

Neue Gesichter im DFB-Team

23 Spielerinnen hat Bundestrainerin Steffi Jones migenommen. Zum ersten Mal dabei ist die 22-jährige Sharon Beck, und auch Lena Goeßling steht im Aufgebot: Sie und Jones haben ihren Streit über die Nichtberücksichtigung beim Frankreich-Länderspiel beigelegt.

Verzichten müssen wir leider wieder auf Simone Laudehr, die sich noch in der Reha befindet, ebenso auf Carolin Simon, Kristin Demann und Melanie Leupolz.

Neu im Trainerteam ist Margret Kratz (56), Leiterin der Eliteschule des Fußballs im Saarland und nach Ex-Bundestrainerin Tina Theune die zweite Deutsche, die – 1992 - die Fußballlehrerlizenz erwarb. Kapitänin Dzsenifer Marozsan ist quasi bei ihr zur Schule gegangen.