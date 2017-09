Von Karin Schupp

17.9.2017 - Wenn heute Abend in Los Angeles die Emmys vergeben werden (live bei TNT Serie, 1:00 Uhr), sind so viele Serien mit queeren Charakteren nominiert wie nie zuvor, und noch nie konnten sich so viele lesbische und bisexuelle Schauspielerinnen Hoffnungen auf den wichtigsten Fernsehpreis der USA machen.

Drama-Kategorien:

Zu den Top-Serien in diesem Jahr gehört verdientermaßen The Handmaid’s Tale (ab 4. Okt. bei Telekom EntertainTV). Die Romanverfilmung über ein christlich-fundamentalistisches Regime, in dem Frauen keinerlei Rechte mehr haben und Lesben als “Verräterinnen ihres Geschlechts” bestraft werden, erhielt 13 Nominierungen, darunter als “Beste Dramaserie”, Hauptdarstellerin Elisabeth Moss und - für ihre lesbischen Charaktere - die lesbische Schauspielerin Samira Wiley (bekannt als "Poussey" in Orange is the New Black) und Ex-Gilmore Girls-Star Alexis Bledel (auch schon in dem Kinofilm Jenny’s Wedding als Lesbe zu sehen), die sich bereits über ihren ersten Emmy freuen durfte: Die Trophäe in ihrer Kategorie wurde schon am letzten Wochenende bei den Creative Arts Emmys verliehen.