Ein Coming Out, in dem sich viele Lesben wiederfinden werden

Alex, die bislang mit ihrer Arbeit verheiratet schien, erlebt mit Maggies Hilfe tatsächlich ihr Coming Out, und das wird so wunderbar und einfühlsam erzählt, wie es in TV-Serien selten passiert. Denn meistens geht die Story ja so: Frau, die sich immer für hetero hielt, verliebt sich in Lesbe, ist arg verwirrt, wirft aber schnell ihre Bedenken über Bord und beginnt eine Beziehung, ohne über ihre sexuelle Identität weiter nachzudenken.

Supergirl hingegen übergeht nicht Alex‘ innere Konflikte und zeigt ihr Coming Out so schön Schritt für Schritt, dass man es als lesbischen Lehrfilm zusammenschneiden könnte: Abwehrhaltung, dann Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen, Akzeptanz ihrer sexuellen Identität - wenn sie in Folge 6 darüber spricht, werden sich viele Lesben darin wiederfinden! - und schließlich das öffentliche Coming Out. Und all das, ohne dass Maggie mit offenen Armen auf sie wartet, denn die bietet ihr (zunächst!) nur ihre Freundschaft an.

Lesbisch, nicht bi - und das Thema verschwindet auch nicht

Und ja: Obwohl es in Supergirl schon eine Lesbe gibt, erlaubt die Serie auch ihrer Hauptfigur, lesbisch zu sein und sich auch so zu bezeichnen – und nicht etwa als bi oder "ohne Label" (was den Autoren ein Hintertürchen aufhalten würde...). Das Thema verschwindet auch nicht, wie so oft, im Nirvana, und was Maggie angeht, ist das letzte Wort natürlich längst noch nicht gesprochen (Pärchen-Hashtag #Sanvers) - und ein gutes Team sind sie allemal!