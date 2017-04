Von Isabel Lerch

l-mag.de, 19.3.2017 - Die erste Liebe. Es gibt viele Filme, die versuchen, sie nachzuzeichnen: Diese ersten großen Gefühle, die wir in unserer Brust spüren, die uns überwältigen. Aber auch das große Beben unter unseren Füßen, das unsere heteronormativ geprägte Welt ins Wanken bringt – denn wir lieben eine Frau. Es gibt viele dieser lesbischen Coming Out-Filme. First Girl I Loved reiht sich in dieses Genre ein.

Er erzählt die Geschichte von Anne (Dylan Gelula), einem etwas nerdigem Teenager, der in der heilen Welt eines wohlhabenden Vororts von Los Angeles aufwächst. Sie schreibt für das Jahrbuch ihrer High School und liebt es, mit ihrem besten Kumpel Clifton (Mateo Arias) abzuhängen.

Erste große Liebe an der High School im sonnigen Kalifornien

Als sie bei einem Softball-Spiel die hübsche Sasha (Brianna Hildebrand) trifft, bebt ihr kleine Welt heftig. Plötzlich spürt sie Gefühle, die sie vorher nicht kannte. Die beliebte Sasha ist nicht nur eine super Athletin, sondern auch eine Einserschülerin aus scheinbar perfektem Hause. Die beiden kommen sich auf magische Weise schnell näher. Doch Clifton, der heimlich für Anne schwärmt, kommt mit ihren Gefühlen für jemand anderen nicht klar.