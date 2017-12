Song, die das "Love Wins"-Shirt selbst entwarf, um ein Zeichen für die LGBT-Community zu setzen, bietet es auf ihrer Webseite (in normalen Größen) an und spendet 50 % des Erlöses an ein LGBT-Projekt, das suizidgefährdeten Jugendlichen hilft.

Laut Mattel-Sprecherin Anne Esau wird es die Puppe mit „Love wins“-Shirt allerdings nicht im Handel zu kaufen geben - sie wird wohl, wie etwa die lesbische Abby Wambach-Barbie, ein Sammlerstück bleiben.

Immerhin überarbeitet Mattel die Barbie-Puppe regelmäßig und hat mittlerweile nicht nur die perfekt frisierte Blondine mit dem Dauergrinsen im Programm. Seit gut zwei Jahren gibt es sie auch mit verschiedenen Körpern in unterschiedlichen Größen und Hautfarben. Auch eine „Plus-Size“-Version ist darunter. Und vor ein paar Wochen kündigte das Unternehmen an, dass im kommenden Jahr eine Barbie mit Hidschab erscheinen wird.