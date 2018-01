6. Riverdale, Staffel 1: 13 Folgen, Staffel 2: 22 Folgen bis März 2018

Worum geht’s? Highschool-Serie mit Charakteren aus den (in Deutschland unbekannten) Archie Comics. Staffel 1 spielt nach dem tragischen Tod eines Schülers, der die dunklen Geheimnisse der verschlafenen Kleinstadt zu Tage bringt. In Staffel 2 treibt ein Serienmörder in Riverdale sein Unwesen.

L-Faktor: Ein Kuss zwischen Betty (Lili Reinhart) and Veronica (Camila Mendes) führt ins Nichts und wurde entsprechend kritisiert, aber Toni Topaz (Vanessa Morgan), eine neue Figur in Staffel 2, ist bisexuell und steht "mehr auf Mädchen", wie sie sagt. Bei den Jungs gibt's mit Moose (Cody Kearsley), und Kevin (Casey Cott) einen weiteren Bisexuellen und einen Schwulen.

Gut zu wissen: Hinter Riverdale steckt der schwule Erfolgproduzent Greg Berlanti, der in seinen Serien fast immer queere Figuren zeigt (z.B. Supergirl, Legends of Tomorrow). Vanessa Morgan war auch in The Shannara Chronicles und Finding Carter bi. Und: Shannon Purser (Stranger Things), die sich 2017 als bisexuell outete, hat eine Nebenrolle.

Wo? Netflix: Staffel 1 bereits online, Staffel 2: läuft aktuell, zzt. bei Folge 11