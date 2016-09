Generation "Why Not?" 43 Prozent der jungen Frauen in Deutschland würden gerne mal lesbischen Sex probieren oder haben es schon getan. Das ergab die - noch laufende - Online-Befragung "Generation What?", die das Lebensgefühl junger Menschen in Europa herausfinden will.

Von Karin Schupp l-mag.de, 8.9.2016 - Jede dritte junge Frau in Deutschland würde gerne mal gleichgeschlechtlichen Sex ausprobieren, weitere 13 Prozent haben es schon getan, für 7 Prozent ist es „genau mein Ding“. Das ergab „Generation What?“, die größte Jugend-Studie, die jemals in Europa durchgeführt wurde – und noch wird. Seit fünf Monaten können 18-34-Jährige an einer Online-Befragung teilnehmen, deren Ergebnisse auf der Webseite in Echtzeit aktualisiert werden. Die Antworten können dort nach Alter, Geschlecht und Tätigkeit gefiltert und mit den Ergebnissen der anderen Länder verglichen werden. Zu den 149 Fragen zu Eltern, Schule, Freundschaft, Sex, Drogen, Werte, Zielen, Hoffnungen und Ängsten gehören auch homosexuelle Themen.