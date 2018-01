Von Hannah Geiger

23.1.2018 - Freche Sprüche und ein sympathisches Lachen: Mit nur 25 Jahren hat die Stand-up-Comedian, Entertainerin und Moderatorin Tahnee schon eine steile Karriere hingelegt. Sie trat in Die Kaya Show und der WDR-Comedyshow NightWash auf, die sie mittlerweile moderiert, und tourt aktuell mit ihrem Soloprogramm „#geschicktzerfickt“ durch Deutschland. L-MAG traf die Kölnerin vor einem Live-Auftritt in Berlin.

L-MAG: Bei deinem Auftritt bei TV total 2015 hast du gesagt, dass du das Wort Lesbe doof findest. Ist das noch so?

Tahnee: (Lacht) Nee. Das hat sich verändert. Früher hatte ich ein richtiges Problem mit dem Wort, weil es so negativ besetzt ist, mittlerweile finde ich es sogar richtig geil, das zu benutzen. Ich sage aber eher „Ich steh’ auf Frauen“, weil ich labeln immer so doof finde. Es sagt ja auch kein heterosexueller Mensch „Hallo, ich bin ‘ne Hete“. Eigentlich sollten wir doch zu dem Punkt kommen, an dem es scheißegal ist.

Aber wenn du sagst, du stehst auf Frauen, ist es doch auch gelabelt, nur anders, oder?

Ich empfinde das als was anderes. Da müsste ich noch mal drüber nachdenken, aber so vom Gefühl her finde ich es entspannter zu sagen „Ich stehe auf Frauen“.

Du thematisierst dein Lesbischsein auf der Bühne sehr stark. Das hast allerdings nicht immer so gemacht. Was hat dich dazu bewogen?

Ich habe 2014 damit angefangen. Ich war damals bei der engsten Familie, Freundinnen und Freunden schon out. Wenn du auf der Bühne stehst, erzählst du von deinem Leben, was dich stört an deiner Umwelt, was du toll findest. Es war sehr nervig, immer nur von Beziehungen von Freundinnen und Freunden zu erzählen und nie diesen persönlichen Schritt zu machen – zu sagen wie es bei mir ist, was mich stört oder bewegt. Ich kam irgendwann nicht mehr an dem Punkt vorbei. Letztendlich war es das Beste, das ich hätte tun können. Jetzt ist es raus, fertig – Leute, deal with it!