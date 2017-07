"The L Word" kommt wieder! In diesem Sommer scheinen plötzlich Dinge wahr zu werden, mit denen keiner mehr so richtig gerechnet hat: Erst die Ehe für alle - und jetzt „The L-Word“. Gestern bestätigten drei Castmitglieder die Planungen für eine Neuauflage der lesbischen Kultserie.

Von Sabine Mahler l-mag.de, 12.7.2017 - Die Gerüchteküche um die lesbische Kultserie The L Word brodelt schon seit Mitte Juni, als sich ein Großteil des Ex-Casts zu einem Fotoshooting mit Produzentin (und Herzstück der Serie) Ilene Chaiken für People Entertainment Network traf (K-Word berichtete). Kate Moennig, Leisha Hailey, Mia Kirshner, Jennifer Beals, Erin Daniels, Sarah Shahi und Daniela Sea bekundeten im dazugehörigen Interview ihr großes Interesse an einer Fortsetzung der Serie. Und seit gestern läuft nun das Internet heiß: Beals, Moennig und Hailey posteten zeitgleich auf Instagram ein Video mit der frohen Nachricht: We're back!

It's on. Think more rebel yell than reboot. #TheLWord @ilenechaiken @leisha_h @kateomoennig @showtime Ein Beitrag geteilt von Jennifer Beals (@thejenniferbeals) am 11. Jul 2017 um 9:46 Uhr