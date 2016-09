l-mag.de, 1.10.2016 – Frisch verlassen, das Herz gebrochen: Bei Liebeskummer verkriechen sich die meisten Menschen zu Hause und heulen sich die Augen aus. Auch die Kölnerin Steffi Weber litt vor ein paar Wochen unter Herzschmerz – und fand beim Surfen im Netz keinen wirklichen Trost: „Ich habe Kolumnen darüber gelesen“, erklärt sie gegenüber L-MAG. „Aber irgendwann konnte ich diese heteronormative Sicht einfach nicht mehr ertragen. Der böse Mann, der verlässt, die arme hilflose Frau, die verlassen wird, und wie sie es durch Beautyprogramme schafft, sich wieder besser zu fühlen.“

Ein YouTube-Kanal für queere und lesbische Alltagsthemen

Und plötzlich kam ihr eine Idee: Es musste ein Format her, in dem sich queere und lesbische Frauen* wiederfinden. Ein Format, das Alltagsthemen behandelt, die für gewöhnlich sehr heteronormativ dargestellt werden. Der Anstoß für „The Queer L-Vlog“ war also vor allem die permanente Frustration über die fehlende Repräsentation lesbischer Lebensrealität in den Medien.