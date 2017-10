Platz 9: Sue Perkins (47), Großbritannien, Schauspielerin/ Comedian/ Moderatorin

Zitat: “Lesbisch zu sein ist nur ungefähr auf Platz 47 der interessantesten Dinge über mich.”

Erfolgreichste Sendungen: Moderierte die erfolgreiche Back-Show The Great British Bake Off; schrieb die lesbische BBC-Serie Heading Out (2013), in der sie auch die Hauptrolle spielte

Weitere Höhepunkte: Comedy-Duo "Mel & Sue" mit Mel Giedroyc, gemeinsam moderierten sie zwei TV-Talkshows

In Zahlen: knapp 1 Mio. Twitter-Follower, geschätztes Vermögen: 6 Mio. $

Beziehung: Seit Ende 2014 mit der TV-Moderatorin Anna Richardson zusammen

Und als Nächstes? Ab 2018 die BBC-Gameshow The Generation Show