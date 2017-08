Hier würde eigentlich Queen Latifah stehen – wenn sie offen lesbisch wäre. Stattdessen auf Platz 7:

Platz 7: Cynthia Nixon (51): Schauspielerin

Zitat: „Ich war schon hetero, und ich war schon homo. Und homo ist besser!“ (2010)

Erfolgreichster Film und TV-Serie: Sex and the City

Weitere Höhepunkte: Engagiert sich aktiv für LGBT-Rechte, Politik und Bildungsthemen

In Zahlen: 2 Emmy Awards, 2 Tony Awards, 1 Grammy, geschätztes Vermögen: 60 Mio. $

Beziehungen: Seit 2004 mit Christine Marinoni zusammen, seit 2009 mit ihr verheiratet; davor mit dem Lehrer Danny Mozes liiert; 3 Kinder

Und als Nächstes?The Only Living Boy in New York (noch kein deutscher Starttermin); ist für eine Kandidatur als neue Gouverneurin von New York 2018 im Gespräch