Von Karin Schupp

l-mag.de, 3.10.2016 - Was sind typische Lesbenberufe? Wem da spontan nur Butch-Klischees wie Truckerin oder Kfz-Mechanikerin einfallen, sollte mal den Blick in die Model-Welt lenken. „Heute gibt es unter den berühmten Topmodels sehr viele Lesbierinnen“, sagte Karl Lagerfeld auf seine altmodische Art schon 2011 bei Markus Lanz (ZDF). Ja, genau: ausgerechnet die Branche, in der sich erwachsene Frauen als „Mädchen“ bezeichnen lassen und sich einem strikten Schönheits- und Schlankheitsbild unterwerfen müssen!

Immer mehr selbstbewusst queere Models



Vielleicht war das ja auch schon früher so, dann aber als gut gehütetes Geheimnis: Bis in die 80er Jahre gab es nur "das erste Supermodel" Gia Carangi, die offen bi war, in den 90ern wurden die Kurzhaarlesben Jenny Shimizu (CK One) und Gaultier-Muse Ève Salvail zu den Aushängeschildern der neu entdeckten Androgynität.

Heute hingegen lassen sich ohne große Mühe Dutzende von Models finden, die selbstbewusst lesbisch, bisexuell und sonstwie queer leben – jenseits der schon immer akzeptierten „Mädchen-Kuschelei“ (die armen jungen Dinger haben doch sonst niemanden, wenn sie so alleine durch die Welt reisen…), das ja auch gerne vor der Kamera inszeniert wird.

Die zehn derzeit erfolgreichsten Topmodels stellen wir hier vor.