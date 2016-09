Todesursache: Brustkrebs

Letzte Worte (zu Alice): „I love you.“

Hintergrund: Für nichts wurde The L Word-Boss Ilene Chaiken – auch vom Cast selbst! - so heftig kritisiert wie für Danas Tod: Wir alle weinten bitterlich mit Alice, die nach fünf Tagen am Krankenhausbett kurz frische Luft schnappen ging und nach ihrer Rückkehr die tote Dana vorfand. Chaiken stand jahrelang dazu: Sie habe eine besonders beliebte Figur sterben lassen, damit die Zuschauerinnen die Gefahr durch Brustkrebs wirklich ernst nähmen. Erst 2011 räumte sie bei einer Cast-Reunion ein, dass Danas Tod ein Fehler gewesen sein könnte. „Das war jetzt, als hätte Gott sich entschuldigt“, kommentierte Jennifer Beals dieses historische Eingeständnis.

Was wurde aus der Schauspielerin? Erin Daniels (42), inzwischen verheiratet und Mutter von zwei Kindern, bekam seitdem leider nur kleinere Rollen, zuletzt im Horrorfilm Animal Among Us. Einen Kurzauftritt in The L Word hatte sie auch noch mal: In Staffel 4 erschien sie Alice als „Geist“.

4. Poussey in Orange Is the New Black, 4. Staffel (2016)