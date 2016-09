(Einen deutschen Trailer gibt's leider noch nicht.)

Ali und Leslie: Was kommt nach der "Honeymoon-Phase"?

Ali: Die jüngste Pfefferman (Gaby Hoffmann) hat mit ihrem Gender Studies-Studium zwar jetzt einen beruflichen Weg gefunden, irrlichtert aber weiter durch ihr Beziehungsleben. Nach ihrer Trennung von Syd (Carrie Brownstein) begann sie in Staffel 2 eine neue Beziehung mit der lesbischen Professorin Leslie (Cherry Jones), die sich nach Abklingen der „Honeymoon-Phase“ aber auch nicht so einfach gestaltet. „Ali lernt, was eine echte Beziehung bedeutet“, sagt Soloway. „Ich glaube, sie idealisiert die Liebe. Das tun sie, glaube ich, alle…“ Und: In der Person von Leslie kommen auch das Unbehagen und die Ablehnung von Oldschool-Feministinnen gegenüber dem Transgender-Thema zur Sprache.

Jay (Josh Duplass) erleidet einen erschütternden Verlust und beginnt eine Beziehung mit einer von Moiras Freundinnen. Seine Ex, die Rabbinerin Rachel (Kathryn Hahn), befreundet sich mit Sarah. Und Mutter Shelly (Judith Light) findet, dass sie zu lange im Schatten von Moira Transstory stand, und drängt in den Vordergrund - in ganz großem Stil...

Queerness vor und hinter den Kulissen

Schade: Carrie Brownstein, Melora Hardin und Tig Notaro (die Tammys Ex spielte) sind nicht mehr dabei, aber dank Alis neuem Freundeskreis an der Uni wird Transparent sicherlich nicht weniger lesbisch/ bisexuell werden. So ist bereits bekannt, dass die lesbische Schauspielerin Sabrina Jalees eine neue queere Rolle spielt.

Queerness herrscht ja nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen: Soloway, radikale Feministin und privat mit der Dichterin Eileen Myles liiert, castet viele Trans*, Lesben und bisexuelle Frauen – nur schwule Biomänner könnten sich über eine zu geringe Repräsentation beklagen.

Die 3. Staffel von Transparent (10 Folgen) steht ab 23. September bei Amazon Video, die vierte Staffel wurde bereits angekündigt.