22.11.17 - Anders als in der europäischen Tradition war Homosexualität in der Türkei auch zu Zeiten des Osmanischen Reichs nicht verboten. Doch in den letzten Jahren hat die Diskriminierung von Lesben und Schwulen dort stark zugenommen. Nun hat es einen neuen Höhepunkt in dieser Entwicklung gegeben: In der vergangenen Woche wurde das Filmfestival "Alman LGBTI Günleri" (Deutsche LGBTI Filmtage), welches von der Deutschen Botschaft in Ankara mitorganisiert wurde, verboten.

Inzwischen hat der Gouverneur von Ankara nachgelegt und auch alle künftigen öffentlichen Aktionen der LGBTI-Community auf unbestimmte Zeit verboten. Gemeint sind damit nicht nur Festivals und Paraden, sondern auch sämtliche kulturelle Veranstaltungen wie queere Lesungen, Diskussionen oder Kino- und Theatervorführungen.

Die Begründung der Absage für das deutschsprachige Festival und das Verbot für zukünftiger LGBTI-Veranstaltungen folgt einer ganz eigenen Logik: Während queerer Events könne die öffentliche Sicherheit nicht mehr gewahrt werden. Schließlich provozierten sie Events Hass und Feindseligkeit zwischen einzelnen Teilen der Bevölkerung. Das prophylaktische Verbot in Ankara diene also dazu, die öffentliche Ordnung zu wahren sowie Konflikten und feindseligen Auseinandersetzungen vorzubeugen.

Die deutsche Bundesregierung kritisierte das Vorgehen des Gouverneurs von Ankara. Auch die Veranstalter des "Alman LGBTI Günleri" übten öffentlich Kritik und forderten die türkischen Behörden auf, LGBTI-Veranstaltungen ordentlich abzusichern, anstatt sie abzusagen.