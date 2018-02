TV-Tipp: "Everything Sucks!" - Lesbisches Coming Out ohne Drama, Selbsthass und Kitsch Die neue Netflix-Serie „Everything Sucks!“ verzaubert nicht nur mit warmer 90er-Jahre-Nostalgie und liebevollem Humor, sondern auch mit einer lesbischen Hauptfigur, die ihr Coming Out an einer Kleinstadt-Highschool erlebt.

Von Karin Schupp 25.2.2018 - Es ist mir ein ewiges Rätsel, wieso die Trailer für TV-Serien und Filme lesbische Charaktere so oft verschweigen. Glauben die Marketingabteilungen etwa, dass sie mit dieser Information mehr Publikum verlieren als gewinnen? Haben sie noch nicht gemerkt, dass auch lesbische und bisexuelle Frauen eine Zielgruppe sind - und sich die meisten Heteros von einer queeren Storyline mitnichten abschrecken lassen? Everything Sucks! ist mal wieder so ein Fall: Der Trailer rückt die männliche Hauptfigur Luke (Jahi Di'Allo Winston) in den Mittelpunkt, scheint eine Lovestory mit seiner Mitschülerin Kate (Peyton Kennedy) zu versprechen - und erzählt damit ziemlich exakt nur die halbe Wahrheit. Dabei ist Kate die - ziemlich gleichberechtigte - zweite Hauptfigur der Serie und erlebt über die ganze Staffel hinweg ihr lesbisches Coming Out.

Andere Musik, andere Mode, aber die gleichen Probleme Die Handlung einer Highschool-Serie ins Jahr 1996 zu verlegen, war ein geschickter Schachzug, denn das holt das Format aus der Teenie-Nische und lockt auch erwachsene Zuschauer an, die seinerzeit ihre Jugend erlebten und gerne ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Die Musik (Oasis, Ace of Bace, Tori Amos…), die Mode und die moderne Technik – in der Pre-Smartphone-Zeit waren Pager (wer kennt die noch?!) der neueste Schrei, und während sich das piepsende Modem laaangsam ins frühe Internet quälte, konnte man ganze Romane lesen: Kaum zu glauben, dass das alles erst zwanzig Jahre her ist! Und dazu kommt: Homosexualität war viel weniger präsent als heute, und außer Melissa Etheridge und k.d. lang gab es noch keine offen lesbischen Stars. Aber die Probleme waren dennoch die gleichen wie heute: Freundschaft, Liebe, dazu gehören wollen und einen Platz im Leben finden. Kate hat viel mehr Interesse an Mädchen als an Luke Luke und Kate besuchen die Highschool in Boring/ Oregon (= langweilig - und diesen Ort gibt's wirklich!), wo sich Luke mit seinen nerdigen Freunden McQuaid und Tyler dem Filmclub anschließt und direkt sein Herz an Kamerafrau Kate, Tochter des Schuldirektors, verliert. Die hat allerdings viel mehr Interesse an Mädchen und vor allem an Dramaqueen Emaline (Sydney Sweeney), die mit Oliver, dem arroganten Star der Theatergruppe, zusammen ist. Als ausgerechnet Emaline Lesbengerüchte über sie verbreitet, gibt Kate Lukes Werben halbherzig nach, um sich eine Heterofassade zu geben. Aber dabei bleibt es nicht, und während Filmclub und Theatergruppe über den gemeinsamen Dreh eines schrägen Alienfilms zusammenfinden, stellt sich heraus, dass sie nicht das einzige queere Mädchen an der Schule ist - und nicht mal den ersten Schritt machen muss!