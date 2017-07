Deutschland

UPDATE 29.7.17: In der ersten Version dieser Liste hieß es, dass wir sie gerne mit deutschen Nationalspielerinnen erweitern würden - und hatten da schon eine übersehen: Isabel Kerschowski, Stürmerin beim VfL Wolfsburg, erwähnte in Super TV (siehe Foto) Mitte Juli ganz beiläufig ihre Lebensgefährtin, mit der sie seit über drei Jahren zusammen ist: "Richtig wohl fühle ich mich in Glindow. Dort wohne ich mit meiner Freundin Jeanine in einem schönen Häuschen." Und auch in einem Interview mit Radio FF (ab min. 6') kam Jeanine, selbst Ex-Fußballerin und jetzt bei der Bundeswehr, zur Sprache. Und SO, liebe Zaudernden, geht heutzutage ein Coming Out - ganz selbstverständlich und ohne großes Tamtam!