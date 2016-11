Als Clinton Ende Juli in Philadelphia zur Präsidentschaftskandidatin 2016 gekürt wurde, scharten sich die Promis nur so um sie. Broadway-Stars traten mit dem Charity-Song für die Opfer von Orlando „What The Worlds Need Now Is Love“ auf, und über 30 Schauspieler_innen, darunter die drei Schwulen Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Alan Cumming (The Good Wife) und T.R. Knight (Grey's Anatomy), sangen „Our Fight Song“ ein (und am Ende taucht auch wieder Sia auf!).

Auch Sias Ex J. D. Samson (im blauen Anzug) und ihre Band Le Tigre unterbrachen sogar ihre schon neun Jahre währende Pause für den Hillary-Song "I'm With Her":