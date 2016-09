Frauen hinter der Kamera gelten als Risiko

Dass sich für Frauen so wenig ändert, liegt auch an der Verteilung der Geschlechter hinter der Kamera, denn dort sieht es noch schlechter aus: In den Bereichen Regie, Drehbuch und Produktion betrug der Männeranteil im letzten Jahr 81 %: Nur 22 % der Produzenten waren weiblich, nur 12 % der Drehbücher waren von Frauen verfasst, und die Regisseurinnen hatten mit einem Anteil von 7,5% die schlechteste Berufswahl getroffen. Und auch hier tut sich wenig: In den letzten zehn Jahren bekamen insgesamt nur 29 Frauen einen Regie-Job.

Jodie Foster: "Das ändert sich nicht schnell genug"

Weil es in Hollywood um so viel Geld geht, so lautet die gängige Erklärung, halten sich die Studios lieber an Bewährtes, und Frauen hinter der Kamera gelten da, trotz Erfolgen wie Elizabeth Banks‘ Pitch Perfect 2 oder Sam Taylor-Johnsons 50 Shades of Grey, als Risiko. Männer beauftragen eben lieber Männer - ein Phänomen, von dem viele Frauen im Business berichten. „Mit jedem Regisseur geht man ein gewaltiges Risiko ein, und wenn wir jemandem den Schlüssel für das Königreich geben, ist es nur menschlich zu wollen, dass die Person genauso aussieht wie wir", sagte Jodie Foster der Webseite Yahoo Movies. "Das trifft auf jeden Fall auf die Studiobosse zu... und ändert sich Schritt für Schritt, aber nicht schnell genug.“