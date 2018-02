Wie die L-MAG-News wieder in eurer Facebook-Chronik auftauchen Seit Facebook mal wieder an seinem Algorithmus geschraubt hat, werden die aktuellen L-MAG-Posts nur noch rund 10 Prozent unserer Fans angezeigt. Wir erklären, was es damit auf sich hat – und wie ihr das mit zwei einfachen Klicks ändern könnt.

Von Dana Müller 20.2.2018 - Tauchen unsere L-MAG-News und K-Word-Posts nicht mehr in eurer Facebook-Chronik auf? Dann geht’s euch wie rund 90 Prozent unserer Fans dort. Der Grund: Das digitale Netzwerk hat seinen Algorithmus mal wieder geändert - mit verheerenden Folgen für eine unabhängige Zeitschrift wie uns. Facebook möchte, dass wir die einzelnen Posts bezahlen, um unsere Fans und Abonnentinnen zu erreichen. Je mehr Geld wir überweisen, umso mehr Leuten wird ein Post angezeigt. Diese Funktion - man erkennt sie an dem kleinen Zusatz „sponsored“ – gibt es schon länger. Der neue Algorithmus benachteiligt nun aber Medien und Unternehmern noch stärker als zuvor, solange die Kasse nicht klingelt. Schon vor der Änderung wurden Posts nicht einfach allen Fans angezeigt. Wer welche Inhalte angezeigt bekam, war im streng geheimen Algorithmus von individuellen Vorlieben und Nutzungsverhalten abhängig. L-MAG will euch nicht mit Werbung belästigen, sondern informieren Früher erreichten wir mit einem News- oder K-Word-Post knapp die Hälfte unserer rund 21.600 Facebook-Fans – jetzt sind es nur noch unter 10 Prozent. Schade! Wo wir euch doch eben nicht mit Werbung belästigen, sondern mit interessanten News rund um lesbische Themen versorgen wollen. Für uns ist diese Entwicklung fatal, denn für Facebook ist jede nicht-private Person - also auch kleine Verlage und Zeitschriften, Vereine und gemeinnützige Organisationen - eine potenzielle Finanzquelle. Und so erhaltet ihr jetzt die Produktwerbung von Unternehmen, die dafür genügend Geld haben, während beliebte LGBT-Seiten nun nicht mehr in eurem Newsfeed autauchen. Und so wird L-MAG wieder in eurer Facebook-Chronik angezeigt: 1. Geht auf unsere Facebook-Seite 2. Bewegt die Maus am oberen Rand auf den Button „Abonniert“ 3. Ein neues Feld öffnet sich: Setze dort ein Häkchen neben „Als Erstes anzeigen“ Schon fertig! Nun werden dir weiterhin unsere News, K- Word und Musik-Tipps angezeigt. Und keine Sorge: Wie es deinen Freundinnen geht, erfährst du trotzdem weiterhin!