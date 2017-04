Von Anja Kümmel

l-mag.de, 31.3.2017 - „Sexleben“ – was soll das eigentlich sein? Diese Frage stellt sich Gabrielle (gespielt von Lisa Gornick, die gleichzeitig auch Regisseurin und Drehbuchautorin ist) mit Mitte 40 und beginnt an einem Comic-Handbuch mit dem verheißungsvollen Titel „How To Do It“ zu arbeiten. Darin zeichnet sie ihren sexuellen Werdegang nach, von den ersten James-Bond-Fantasien im zarten Alter von zehn Jahren über eher halbherzige Erfahrungen mit Männern bis hin zu diversen lesbischen Beziehungen.

Erotische Fantasien und Erinnerungen an Beziehungen

Die Geschichten, die sie dazu aus dem Off erzählt, sind mal lustvoll, mal ambivalent, mal traumatisch – wie im wahren Leben eben.

Turbulent wird es, als sie bei einer Signierstunde den erfolgreichen jüdischen Autor Saul (Allan Corduner) kennenlernt, zu dessen sexlastigen Büchern sie seit ihrer Jugend ein gespaltenes Verhältnis hat. Eine sofortige gegenseitige Anziehung ist offenkundig. Aber was genau wollen sie voneinander – der heterosexuelle Romancier in der Midlife-Crisis und die lesbische Gabrielle, die gerade nicht so recht weiß, wie es mit ihrer Graphic Novel weitergehen soll?

Beziehungs-Auf-und-Ab mit ihrer jüngeren Freundin

Er fühle sich „ausgetrocknet“, gesteht Saul. Erhofft er sich von Gabrielles frischer, experimentierfreudiger Art einfach nur neue Inspiration? Oder führt er noch etwas ganz anderes im Schilde? Während sich die beiden näher kommen, gibt Gabrielle eine Menge Details aus ihrem Privatleben preis, unter anderem über ihr Beziehungs-Auf-und-Ab mit der jüngeren Olivia (Anna Koval). Im Gegenzug hilft Saul ihr bei der Entwicklung ihres Buches und lässt seine Kontakte spielen.