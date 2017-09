Nach welchen Kriterien habt ihr die Persönlichkeiten ausgesucht?

A.: Einfach war es nicht. Wir wollten zeigen, dass sexuelle Orientierung nichts mit einer Mode zu tun hat, sondern schon immer da war. Und so haben wir versucht, alle Buchstaben unserer Community von L bis Sternchen abzudecken und das möglichst in vielen Epochen und Wirkungsfeldern. Die Menschen gingen in den verschiedenen Jahrhunderten ja nicht mit ihrer Sexualität hausieren, die Fakten sind also manchmal schwer zu verifizieren.

Wie ist die Schau aufgebaut?

H.: Sie ist für Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe aufbereitet. Daher organisieren wir in jeder Stadt einen Informationsabend für Lehrkräfte. Dabei arbeiten wir mit Organisationen wie SchLAU oder in Berlin mit Queerformat zusammen.

A: Während der Ausstellungstage gibt es in jeder Stadt einen Abend mit Talkrunden, Podiumsdiskussionen oder Vorträgen, die in Kooperation mit dort ansässigen Vereinen, Organisationen oder anderen Institutionen geplant werden. Es wird also nicht langweilig und in jeder Stadt gibt es neue Dinge zu sehen und zu erfahren.

Wer hat die Porträts angefertigt?

A.: Wir haben nationale und internationale KünstlerInnen dafür gewinnen können. Robert W. Richards, Gerda Laufenberg, Ralf König, Norbert Egdorf und Swen Marcel kannten wir persönlich. Die anderen haben wir angeschrieben und gefragt.

H.: Es war unglaublich, wie schnell alle zugesagt haben. Sie haben uns das Ganze überhaupt erst ermöglicht. Faszinierend sind dabei die unterschiedlichen Stile von Comic bis zum expressionistischen Ölgemälde.

Der Kabarettist Holger Edmaier ist Geschäftsführer von 100 % Mensch und vertritt das gemeinnützige LGBTI-Projekt gemeinsam mit Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Annie Heger.

Die Ausstellung ist bis zum 7. Oktober im Berliner Hauptbahnhof zu sehen und danach in den Hauptbahnhöfen von Frankfurt/ Main, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster und weiteren Städte (Orte und Termine: im Clip oben und hier).

Mehr Infos auf den Webseiten von "We Are Part of Culture" und "100 % Mensch"