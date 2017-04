Das wie immer politisch gemeinte Motto des Festivals „In Control ... of the situation / Alles unter Kontrolle“ bezieht sich auf die Fragen: Wer kontrolliert was? Was kontrolliert wen? Die radikale Kritik an einer patriarchalen (Film-)ästhetik steht dabei genauso im Mittelpunkt wie die Repräsentation von Frauen vor und hinter der Kamera. Nicht nur Regisseurinnen stehen hier im Fokus, auch Kamerafrauen, Drehbuchautorinnen und Cutterinnen.

Sally Potter ("Orlando") und Soko im Spielfilmwettbewerb

Acht Filme von Regisseurinnen gehen im Spielfilmwettbewerb in Konkurrenz um den mit 15.000 Euro dotierten Preis. Darunter auch Anna Muylaerts queere Coming-of-Age-Geschichte Mãe só há uma/ Don’t Call Me Son (Brasilien), Sally Potters The Party (GB) und die lesbische Schauspielerin Soko in Voir du Pays/ The Stopover der französischen Schwestern Delphine und Muriel Coulin.

Und aus Großbritannien wird die lesbische Filmemacherin Lisa Gornick (Book of Gabrielle, unsere Filmkritik) zu Gast sein und neben ihren berühmten komödiantischen Qualitäten auch ihre künstlerischen Tricks bei einem Live-Zeichnen-Event präsentieren.