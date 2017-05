Von Bettina Hagen

l-mag.de, 28.5.2017 – Noch bevor die World OutGames 2017 begonnen haben, waren sie auch schon vorbei. 24 Stunden vor der Eröffnungszeremonie kam am Freitag die Absage per Facebook (siehe unten). In einer knappen Meldung hieß es, dass alle Wettkämpfe, mit Ausnahme von Fußball, Wassersport und Country Western Dance, sowie die offiziellen Feierlichkeiten aus finanziellen Gründen gestrichen wurden. Das begleitende Kulturprogramm und die Menschenrechtskonferenz fänden dennoch statt.