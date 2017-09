Menschen liegen mit 54% bei Frauen und 61% bei Männern weitaus seltener richtig als die künstliche Intelligenz. Das beweist auch dieses virale Video, in dem Testpersonen die sexuelle Orientierung anderer zu erraten versuchen.

Während die Studienergebnisse bei genauerem Hinsehen vermutlich durchaus angreifbare Schwachstellen aufweisen, bleibt aber vor allem die Frage, wer so eine Gesichtserkennung eigentlich braucht. Um Homosexuellen eine effizientere Partnersuche zu ermöglichen, wurde sie sicherlich nicht erfunden (und: danke, nein, wir hatten schon immer unsere eigenen Wege, das herauszufinden!) – aber was könnten Hetero damit anfangen?

"Beunruhigend, wenn es in die falschen Hände gerät"

Homophobe Arbeitgeber oder Vermieter könnten sie nutzen, um lesbische und schwule Bewerber auszufiltern, Eltern könnten damit die sexuelle Orientierung ihres Kinds herausfinden. Oder schlimmer noch: Unvorstellbar, was die Software in Ländern anrichten würde, in denen Homosexuelle verfolgt und mit dem Tod bedroht werden!

Als “beunruhigend” bezeichnete denn auch Psychologieprofessor Nick Rule, der an der Universität Toronto zum Thema “Gaydar” geforscht hat, die Studie. “Wie bei jedem neuen Werkzeug gilt, dass es für die falschen Zwecke benutzt werden kann, wenn es in die falschen Hände gerät", sagte er gegenüber dem britischen Guardian. "Wenn man beginnt, Menschen aufgrund ihres Äußeren zu analysieren und identifizieren, um ihnen schreckliche Dinge anzutun, dann ist das wirklich schlimm.”

Auf der sicheren Seite stehen übrigens Transgender, Bisexuelle und nichtweiße Menschen: Sie wurden nicht in die Datenbank aufgenommen – und können sich ausnahmsweise einmal darüber freuen, mal wieder nicht berücksichtigt worden zu sein.

