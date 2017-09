Von Dana Müller

7.9.2017 - „Hartwig, wenn Sie mich noch einmal Hausfrau nennen, schneide ich Ihnen die Eier ab!“ Zarah Wolf (Claudia Eisinger) ist eine schlagfertige, eloquente und eiserne Journalistin. Als emanzipierte und starke Frau beißt sie sich Anfang der 70er Jahre durch eine absolut männerdominierte Welt – Frauen gehören in dieser Zeit in die heimische Küche, sind Sekretärinnen und haben in Spitzenjobs einfach nichts zu suchen. Eine Frau in einer Führungsposition? Undenkbar für die selbstgerechten Männerbünde und -seilschaften.

Doch Zarah schafft ihren Weg als feministische Aktivistin und Buchautorin an die Spitze. Ihre Werke „Die ungehorsame Frau“ und „Die dominante Frau“ sind internationale Bestseller. Es ist eine bewegende Zeit voller Aufbruchstimmung, in der die zweite Welle der Frauenbewegung auch in Deutschland Fahrt aufnimmt. Heterofrauen und Lesben verbünden sich, gehen auf die Straße und wollen Ungerechtigkeiten wie den Paragraf 218, der Abtreibung verbietet, abgeschafft wissen.

Vorzeige-Feministin soll das Image der Zeitschrift aufpolieren

Der gewiefte Zeitschriftenverleger Frederik Olsen, gespielt von Uwe Preuss, holt sich in dieser Zeit für seine auflagenstarke Illustrierte Relevant (stark angelehnt an den Stern) die Vorzeige-Kämpferin Zarah ins Hamburger Verlagshaus – als erste weibliche Führungskraft. Sie soll als stellvertretende Chefredakteurin frischen Wind, neue Ideen und einen weiblichen Blick in das Hochglanzmagazin bringen.

Olsen will sie zur mächtigsten Frau in Deutschland machen und damit gleichzeitig das Image der Zeitschrift aufpolieren. Und das in einer Zeit, als Frauen ohne die Zustimmung des Ehemannes noch nicht einmal arbeiten durften (dieses Gesetz wurde erst 1977 abgeschafft)!