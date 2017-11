Von Monika Mengel

30.11.2017 - Die Schriftstellerin Verena Stefan ist tot. Die Autorin des feministischen Bestsellers „Häutungen“ (erschienen 1975) starb am 29. November im Alter von 70 Jahren nach langer Krebserkrankung in ihrer Wahlheimat Montreal. Das teilte ihre Ehefrau Lise Moisan mit.

Verena Stefan gehörte zu jenen Schweizerinnen, die früh ihr Land verließen. 1967, mit knapp 20 Jahren, geht sie nach Berlin. Zu dieser Zeit verwehrt die Schweiz den Frauen noch immer das Wahlrecht. Die vermeintlich „Göttliche Ordnung“ sollte nicht ins Wanken geraten. Petra Volpes gleichnamigen Spielfilm von 2017 hat Verena Stefan noch sehen können und zwar „mit größtem Vergnügen.“

"Etwas Neues wird kommen..."

Dem „so war es schon immer“ widersprechen, Grenzen ausloten, kritisch die eigene Befindlichkeit hinterfragen, sich trotzig neu erfinden - sich also häuten wie eine Schlange, das kann als ihr Lebensimpuls gelten. In einem letzten, bisher unveröffentlichten, englischsprachigen Manuskript lässt Stefan ihre todkranke, hochbetagte Bettnachbarin während einer Chemotherapie sagen: „Warum ertragen wir diese miserable Situation hier, wenn wir doch etwas ändern könnten?“ Auch Stefan verweigert sich einer letzten Chemotherapie: „Ich will mein Leben zurück haben, es in meinen beiden Händen halten. Etwas Neues wird kommen, auch wenn es nicht die Heilung sein wird.“

Die ungerührt nüchterne Betrachtung des eigenen Körpers ist für Verena Stefan eine frühe Übung. „Ich war ewig krank. Ein Kind mit schwacher Konstitution.“ Sie wächst in Bern auf. Die Mutter ist Schweizerin, der Vater stammt aus dem ehemaligen Sudetenland. Das Kind lebt zeitweise bei den Großeltern. Über ihren Großvater Julius Brunner, einen Landarzt, der wegen illegaler Abtreibungen denunziert wird, im Gefängnis und später in der Psychiatrie landet, wird sie 2014 ihren letzten, in Teilen autobiografischen Roman schreiben: „Die Befragung der Zeit“.

Ihre Familie fand sie in anderen Verwandtschaften

Als Gymnasiastin lernt sie, Geige zu spielen. Sie ist ein ungelenkes, junges Mädchen mit skeptischem Blick aus strahlend blauen Augen. Der Lehrer rät ihr: „Geh einmal zu meiner Frau. Du solltest richtig atmen lernen!“ Die körperbezogene Therapie ist das, was sie braucht. „Sie war meine erste wichtige Lehrmeisterin“, betont Verena Stefan noch in einem letzten Interview kurz vor ihrem Tod. Wie ihr Vorbild wird auch sie Physiotherapeutin.

Zur Ausbildung geht sie nach Berlin. „Landesflucht war das. Raus aus der hinterwäldlerischen Schweiz. Und nicht nur das. Auch familienflüchtig war ich.“ Familie wird sie künftig in anderen Verwandtschaften suchen. In der Frauenbewegung, der internationalen Lesbenbewegung, in der Literatur.

Durch ihren Beruf bekommt Verena Stefan Kontakt zu Gynäkologinnen und anderen Frauen im Gesundheitswesen. Dazu Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. 1972 gründen sie die Gruppe „Brot und Rosen“. Eine bringt das Buch „Our Bodies, Ourselves“ aus den USA mit. Die Übersetzung, ergänzt durch eigene Texte, wird zum ersten „Frauenhandbuch“, zum Ratgeber für Verhütung und Abtreibung. Die Medizinerinnen in der Gruppe organisieren Sprechstunden. Dort berichten Frauen von Übergriffen bei gynäkologischen Untersuchungen. Im Februar 1974 klagen „Brot und Rosen“ in einem öffentlichen Teach-in fünf Berliner Frauenärzte wegen Vergewaltigung, Nötigung und Steuerhinterziehung an.