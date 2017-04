Von Simone Veenstra

l-mag.de, 17.4.2017 - Wie es der Titel verspricht, nimmt Take Me For a Ride uns mit auf einen Ausflug. In ein anderes Land, Ecuador, eine andere Kultur und auf die Entdeckungsreise zweier junger Frauen, die sich ineinander verlieben. Dabei stoßen sie zwar an äußere Grenzen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, doch ihre Gefühle zueinander arten nicht in Selbstgeißelung und Verzweiflung aus. Das ist wohltuend und lenkt den Blick auf anderes wie ihre Umgebung, Familie, soziales Gefüge und die Frage, wie und wo sie sich dort selbst einordnen wollen – oder eben nicht.

Sara tickt anders als ihre Mitschülerinnen

Die 17-jährige Sara (Samanta Caicedo) ist eine Außenseiterin in ihrer Schule. Sie ist sich bewusst, dass die anderen sie seltsam finden und dass sie nicht wie ihre Mitschülerinnen tickt, zumindest was ihre Sexualität angeht. Doch weder hat sie vor, sich zu erklären, noch daran etwas zu ändern. Noch ein Schuljahr, danach steht die Universität an, und auch wenn Sara sich noch nicht entschieden hat, was genau sie studieren will: es scheint, als habe sie sich zumindest entschlossen zu warten. Vielleicht auf ein Stückchen mehr Freiheit an der Uni, vielleicht aber auch auf die richtige Person.

Und plötzlich ist sie nicht mehr alleine

Andrea (María Juliana Rángel), die als Neue in Saras Klasse kommt, bricht Saras Kokon jedoch nach und nach auf. Andrea entdeckt Saras Rückzugsort hinter einem Schuppen, wo diese zwischen den Stunden raucht, und plötzlich ist Sara nicht mehr alleine. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander, vertrauen sich einander an, sprechen über ihre Familien, und aus ihrer Freundschaft entwickelt sich eine Beziehung.