Am Startpunkt des Dyke Marchs und der LGBT-Parade prangen vier riesige Werbebanner von Netflix mit Orange is the New Black in Regenbogen und der Botschaft „Stand up“ (Steh auf).

Politik oder Party – Was braucht der Pride?

„Ja, ja die machen damit halt Geschäfte“, winkt eine Besucherin des Dyke Marchs ab. Oder „Wie homo kann eine Pizza schon sein?“, fragt sich Jade von CLGDA (Canadian Lesbian and Gay Archives) bei einer Tour durch das queere Viertel der Stadt.

Viele LGBT aus Toronto stehen dem ganzen Regenbogenrausch kritisch gegenüber. Denn letztendlich ist es für all die Läden natürlich Business: Je mehr sie am Pride teilnehmen und Unterstützung suggerieren, je mehr Geld wird in die Kassen gespült. Und doch: Etwas vergleichbares gibt es in Deutschland nicht.