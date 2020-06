7. Aimée & Jaguar (1999)

Wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg: In Berlin 1943 verliebt sich die brave Ehefrau und Mutter Lilly (Juliane Köhler) in die jüdische Widerstandskämpferin Felice (Maria Schrader) – eine Liebe, die im Nazi-Deutschland in jeder Sekunde in Gefahr ist. Der Film basiert auf den Lebenserinnerungen von Elisabeth „Lilly“ Wust (1913-2006), die Erica Fischer in ihrem gleichnamigen Buch dokumentierte.

Gut zu wissen: Bis heute der wohl erfolgreichste deutsche Lesbenfilm: Er landete 1999 auf Platz 4 der Besucher-Hitliste deutscher Filme, bekam den Deutschen Filmpreis und war für einen Golden Globe nominiert.

Regie/ Buch: Max Färberböck, 125 min. - bei: Amazon, Flimmit, iTunes, Magenta TV, Maxdome, Pantaflix, Rakuten TV, Videobuster und auf DVD