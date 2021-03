Wann? Hella war in der Kölner Kulturszene schon immer out, Rest-Deutschland erfuhr’s 1990 aus der Bunte, nachdem sie durch die RTL-Show Alles Nichts Oder?! bekannt geworden war. Nach einer Schrecksekunde („Ich dachte, das ist das Ende einer wunderbaren Karriere“, erinnerte sie sich 1991 im Stern) ging sie in die Offensive und spricht seitdem sehr offen darüber.

Zitate: „Ich bin dick, ich ficke gern. Ich bin stocklesbisch.“ (Spiegel, 1991)

Was passierte danach? Bis 1992 in Alles Nichts Oder?! und der Sketchcomedy Weiber von Sinnen zu sehen, danach eine gewisse Durststrecke bis in die frühen Nullerjahre. Ihre damals frische Beziehung mit Cornelia Scheel machte Anfang 1992 Schlagzeilen, letztere verlor vorübergehend ihren Job bei der Krebshilfe. Im selben Jahr kämpften die beiden mit der öffentlichkeitswirksamen „Aktion Standesamt“ für die Ehe-Öffnung, scheiterten aber vor dem Bundesverfassungsgericht.

Und heute? Seit langem in Genial Daneben und Genial Daneben – Das Quiz zu sehen. 2013: Trennung von Cornelia Scheel, mit der sie aber beruflich noch zusammenarbeitet. Aktueller Beziehungsstatus unbekannt.

2. Maren Kroymann (71), Schauspielerin, Sängerin, Comedian