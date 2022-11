5. Causeway (USA, 2022), Spielfilm, 92 min.

Trauma-Drama: Jennifer Lawrence spielt die US-Soldatin Lindsay, die während ihres Einsatzes in Afghanistan ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und sich nach ihrer Rückkehr in die Heimat wieder ans alltägliche Leben gewöhnen muss. Dabei hilft ihr die Freundschaft mit dem Automechaniker James (Bryan Tyree Henry), der ebenfalls Schicksalsschläge verarbeiten muss. Lindsay ist lesbisch, was aber in diesem sehr ruhigen Spielfilm nur in einer Szene zur Sprache kommt (siehe Clip). Eine Lesbe beim US-Militär - da hätte man wahrlich mehr draus machen können.

Bonuswissen: Causeway ist der erste Spielfilm der New Yorker Theaterregisseurin Lila Neugebauer und der Drehbuchautorin Elizabeth Sanders, die in New Orleans, dem Schauplatz des Films, aufwuchs.