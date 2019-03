Von Karin Schupp

24.3.2019 - Seid ihr mit allen guten lesbischen Serien allmählich durch? Zum Glück winkt Nachschub: Weit über 400 neue Serien pro Jahr werden zurzeit allein in den USA produziert, und lesbische und bisexuelle Charaktere muss man – zumindest außerhalb von Deutschland - nicht mehr mit der Lupe suchen. Aktuell sind wieder eine Reihe neuer Produktionen in Arbeit, die unsere Aufmerksamkeit wecken, die zehn interessantesten stellen wir hier vor (und behalten sie für euch auch weiterhin im Auge).

1. Tales of the City – Die queere Saga geht weiter

Worum geht’s? Die Bewohner*innen der Barbary Lane 28 in San Francisco stehen seit vierzig Jahren im Mittelpunkt von Armistead Maupins Romanreihe Stadtgeschichten, drei TV-Filme (1998-2001) gibt’s auch schon. Die Fortsetzung spielt in der Gegenwart: Hete Mary Ann kehrt nach zwanzig Jahren in ihre queere Wahlfamilie um Transfrau Anna Madrigal zurück und trifft auch ihre pansexuelle Adoptivtochter Shawna wieder, die sich in eine Filmemacherin verliebt.

Mit wem? Die lesbische Schauspielerin Ellen Page (Freeheld, Inception) spielt Shawna, Zosia Mamet (Girls) ihre Loverin. Neben Laura Linney (Mary Ann) und Olympia Dukakis (Anna) aus der Originalverfilmung sind auch die Trans-Schauspielerinnen Daniela Vega (Eine fantastische Frau) und Jen Richards (Her Story) im Cast. Showrunnerin ist die lesbische Ex-Orange is the New Black-Autorin Lauren Morelli.

Stand der Dinge: Kommt im Sommer zu Netflix. Folge 1 feiert bereits im April beim San Francisco International Film Festival Weltpremiere.