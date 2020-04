3. Teyana Taylor feat. Kehlani: „Morning“

Hot, hot, hot! „Talk that shit, play with that clit, and watch it rain on you, babe“, singt Taylor und Kehlani kontert „Tryna eat you, then I'm tryna kiss you“ und „Shit, I feel you cummin‘“. Privat ist allerdings nur Kehlani queer, während Taylor (als einzige auf dieser Liste) hetero und verheiratet ist.