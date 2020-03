Von Karin Schupp, 26.3.2020

1. Desert Hearts, USA 1985, Regie: Donna Deitch, 91 min.

Die Mutter aller lesbischen Liebesfilme! Die Adaption von Jane Rules Roman „Desert of the Hearts“ (1964) über die Literaturprofessorin Vivian (Helen Shaver), die sich 1959 nach ihrer Scheidung in Reno verkriecht und sich dort in die lässige, selbstbewusste Lesbe Cay (Patricia Charbonneau) verliebt, war der erste Mainstream-Kinofilm über ein Frauenpaar. Aus heutiger Sicht ein bisschen brav, aber mit sexy Darstellerinnen und - auch das war damals neu! - einem hoffnungsfrohen Ende.

Auf DVD und beim Streaminganbieter realeyz