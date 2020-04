3. The Duke of Burgundy, GB 2014, Regie: Peter Strickland, 106 min., OmU

In dieser lesbischen Version von 50 Shades of Grey sind die Machtverhältnisse in der S/M-Beziehung zwischen einer reichen Schmetterlingsforscherin (Sidse Babett Knudsen, Borgen) und ihrer Haushälterin (Chiara D’Anna) nicht ganz so, wie sie auf den ersten Bick erscheinen. Bildgewaltiger Film im Siebziger Jahre-Retro-Look (50 Shades of Sepia sozusagen) und ganz ohne Männer.

