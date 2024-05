4) Auch der Rapper 50 Cent hatte eine lesbische Mutter. „Sie hatte eine Freundin“, erzählte er in einem Interview, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, homophob zu sein, und in seinem Song „Hate It Or Love It“ (2015) rappte er: „Coming up I was confused, my mommy kissing a girl.” Sabrina Jackson starb bei einem Wohnungsbrand, als er acht Jahre alt war. Sie wurde nur 23 Jahre alt.