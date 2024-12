13. „Ich bin wohl eine dieser ‚Late-in-Life‘-Lesben“, sagte Sasheer Zamata im September in einem Interview für ihre neue Serie Agatha All Along (sie spielt die Hexe und Zaubertrank-Expertin Jennifer Kale). Die Schauspielerin/ Comedienne (38) hätte es wohl schon früher merken können: „Ich spielte eine Lesbe in Home Economics. Ich spielte eine Lesbe in Woke. Ich spielte eine Lesbe in Tuca & Bertie. Eine Lesbe in The Last O.G. Und das, bevor ich selbst meine Identität herausfand. Ich dachte: ‚Wow, was sehen diese Casting-Direktoren, was ich nicht sehe?'“