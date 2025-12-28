18 Coming-outs 2025
Schauspielerinnen, Popstars, Fußballnationalspielerinnen und Olympia-Siegerinnen: Sie gehören zu den 18 Frauen, die sich 2025 als lesbisch, bisexuell oder queer outeten.
Von Karin Schupp, 28.12.2025
1. Das erste Coming-out gab’s hierzulande - recht unauffällig - im Januar: Die Schauspielerin und Sängerin Hanna Plaß (Faking Hitler, Unsere wunderbaren Jahre) antwortete auf die Frage der Gala, was bisher niemand über sie wisse: „Dass ich bisexuell bin.“
2. Im März outete sich Linda Teodosiu auf Instagram als lesbisch. Die 33-Jährige, deren Karriere 2008 bei DSDS begann, ist Background-Sängerin von Peter Maffay und singt in der Kölner Frauen-Band Mätropolis. Mit ihrer Freundin Alexandra aka DJ Xandra, mit der sie seit 2020 zusammen ist, macht sie den Podcast Blond XL (siehe 2x6 lesbische und queere Podcasts, in die ihr mal reinhören solltet).
3. „Ich bin lesbisch“ sagte die TV-Reporterin Phylicia „Flitzi“ Whitney, aktuell fürs ZDF unterwegs, im Mai im Sat.1-Frühstücksfernsehen und erklärte, dass die lange Verleugnung ihrer sexuellen Identität zu Depressionen geführt und Beziehungen zerstört habe. Whitneys Freundin Sarah taucht in ihrem Podcast dummgelabert auf.
5. Das prominenteste deutsche Coming-out war gar nicht geplant: „Es war wirklich aus Versehen“, verriet Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) im Podcast Wie geht’ s über ihr im Sommer gepostetes TikTok-Video, in dem sie ihre Freundin erwähnt - eigentlich war der Clip für den privaten TikTok-Account des Paars gedacht. Die Fußballnationalspielerin fand's dann aber doch „super“: „Anders hätte ich es auch nicht gewollt als ganz natürlich und ohne darüber nachzudenken.“
6. + 7. Pärchen-Coming-out im Fußball: Im Februar outeten sich Sonia Bompastor und Camille Abily, Trainerin und Assistenztrainerin der Chelsea FC-Frauen. Die Ex-Stars des französischen Nationalteams sind seit dreizehn Jahren ein Paar und haben vier Kinder, wie Bompastor in ihrer Autobiografie „Une vie de foot“ verriet. „Im Nachhinein sagen wir uns, dass man es von Anfang an hätte offen legen müssen“, sagte Bompastor der L’Équipe.
8. Auch die englische Ex-Nationaltorhüterin Mary Earps outete sich in ihrer Autobiografie, die im November erschien. In „All In“ schreibt die Europameisterin 2022 und Vize-Weltmeisterin 2023 über ihre „sehr glückliche“ Beziehung mit ihrer langjährigen Partnerin Kitty und dankt ihr für ihre Unterstützung, „mit dem Druck des Ruhms umzugehen.“ Der BBC sagte Earps: „Es hätte sich nicht authentisch angefühlt, etwas, das mir so wichtig ist, nicht in dieses Buch aufzunehmen.“
8. Alexis Floyd, bekannt aus Grey’s Anatomy („Dr. Simone Griffith“), war die erste US-Schauspielerin, die sich 2025 outete: Im Podcast Made It Out sprach sie darüber, dass sie queer ist und „Beziehungen mit Menschen aller möglichen Geschlechtsidentitäten“ hatte. Schon in der fünften Klasse sei sie in ein Mädchen verliebt gewesen und habe „sie beim Spielen geküsst“, erzählte sie.
9. Anna Camp (Pitch Perfect, True Blood) bestätigte im Mai das Gerücht, dass sie - nach zwei Hetero-Ehen - mit der Stylistin Jade Whipkey zusammen ist; im Juni brachte sie sie zur Premiere ihrer Actionkomödie Bride Hard zum ersten Mal auf den roten Teppich mit. „Endlich habe ich das Gefühl, wirklich ich selbst zu werden – lebendig und voller Energie“, sagte die 43-Jährige danach dem Magazin Out.
Und hier kommt der Nachwuchs:
10. Modern Family-Star Aubrey Anderson-Emmons, die wir als Mitchells und Cams resolute Adoptivtochter Lily kennen, erwähnte im Juni augenzwinkernd auf Instagram, dass sie bisexuell ist. Die 18-Jährige startete in diesem Jahr unter dem Namen Frances Anderson eine Karriere als Sängerin.
11. Und im September veröffentlichte Raegan Revord, bekannt aus Young Sheldon („Missy“), einen lesbischen Liebesroman und outete sich zur Buchpremiere als queer und nichtbinär. Früher habe Revord solche Promi-Coming-outs immer „so cool“ gefunden, sagte die 17-Jährige. „Es ist so verrückt, jetzt die Erfahrung zu machen, dass ich diese Person bin.”
12. Im Musikbusiness outete sich im Mai Lola Young als bisexuell: Auf TikTok konterte der britische Shootingstar den Hate-Kommentar „Kein Mann verdient das“ mit dem Satz „I like p***y as well u kno“ (= „Ich mag auch Pussy“). Die 24-Jährige die für einen Grammy als „Best New Artist“ nominiert ist, hat sich Ende September bis auf weiteres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
13. + 14. Auch zwei Mitglieder der sechsköpfigen Girlgroup Katseye sind bisexuell: Im März schrieb zunächst Lara Raj in einem Q&A auf der K-Pop-Plattform Weverse: „Ich wusste, dass ich half fruitcake bin, als ich ungefähr acht war.“ Mit dieser Formulierung umschrieb sie ihre sexuelle Identität und ergänzte später: „Ich bin einfach ein Mädchen, das andere Mädchen mag.“ Im Juni folgte ihr Megan Skiendiel: „Ich bin bisexuell“, sagte die19-Jährige in einem Clip auf Weverse. Die international besetzte Band ist bei den Grammys 2026 ebenfalls als „Best New Artist“ nominiert
15. Im März outete sich die US-Kunstturnerin und 2-fache Olympiasiegerin Jade Carey (2020 im Bodenturnen, 2024 im Teamwettbewerb), indem sie ihre Freundin Aimee Sinacola auf Instagram vorstellte.
16.+ 17. Und noch eine Olympiasiegerin: Im April machte die tschechische Eisschnellläuferin Martina Sáblíková auf Instagram öffentlich, dass sie und ihre Eislauf-Kollegin Nikola Zdráhalová seit zwölf Jahren ein Paar sind. Die 3-fache Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin kam damit offenbar einem Outing zuvor (lest hier: Der große Unterschied zwischen „Coming-out“ und „Outing“). Die 38-Jährige gab bereits bekannt, dass die Olympischen Winterspiele 2026 ihr letztes großes Karriereziel sind. Auch Zdráhalová hofft auf ihr drittes Olympia-Ticket nach 2018 und 2022.
18. „Happy Pride von einer bisexuellen Person“, schrieb Maud Angelica Behn, Enkelin von Norwegens König Harald V., auf Instagram zu Fotos vom Oslo Pride im Juni. Die 22-Jährige (die selbst keinen Adelstitel trägt) ist die älteste Tochter von Prinzessin Märtha Louise, die ebenfalls beim Pride war.
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
Unterstützt unsere Arbeit!
Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team