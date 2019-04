Romantische Weihnachtskomödie: Season of Love

Was? Romantic Comedies gibt's viele - aber fast alle sind bekanntlich hetero. In Season of Love aber geht's um drei queere Paare, die sich in der Weihnachtszeit verlieben. Die Hauptrollen spielen Emily Goss (auch im Lesbenfilm Snapshots zu sehen), die gehörlose Schauspielerin Sandra Mae Frank und Matthew Bridges.

Wer? Von Christin Baker, die für ihren lesbischen Streamingdienst Tello schon zahlreiche Filme und Webserien produzierte. Das Drehbuch schrieb die Englischlehrerin Kathryn Trammell, die damit einen Tello-Wettbewerb für “Queere Weihnachtsfilm-Ideen“ gewann. Zu den Produzentinnen gehören auch Ashley Arnold und Danielle Jablonski, Gründerinnen der LGBTQ-Fan Convention ClexaCon.

Crowdfunding bei Indiegogo. Ziel: 30.000 Dollar - jeder Betrag, der bis zu dieser Summe zusammenkommt, wird von einem (nicht genannten) Investor verdoppelt. Dankeschön-Geschenke: z.B. Weihnachtsschmuck, Beanie, Dankeschön-Video, Setbesuch