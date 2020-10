Vier herausragende Akteurinnen mit DDR-Biografie

Als krönendes Highlight dieses Projekts war ursprünglich eine Podiumsdiskussion zum 3. Oktober geplant, in Zeiten von Covid-19 wurde daraus nun eine lebendige Online-Talkshow (siehe Video oben).

Darin diskutiert Bundesministerin Dr. Franziska Giffey mit Diversity-Trainerin Mai-Phuong Kollath, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche (Bundeszentrale für politische Bildung) und Historikerin Jessica Bock vom DDF. Eines haben die vier Frauen gemeinsam: Sie alle haben in der DDR gelebt, die dortigen Umwälzungen erlebt und sind laut DDF „heute sind sie herausragende Akteurinnen in Bildung, Kultur, Wissenschaft und Politik.“

Moderatorin Esra Karakaya geht eine Stunde lang folgenden Fragen nach: Was gibt es aus feministischer Sicht zu feiern? Wie haben Frauen diese Zeit damals erlebt? Wo stehen Frauen und die Frauenbewegung heute? Und was können Generationen – vor allem Feministinnen – voneinander lernen?

Auch Schwarze, lesbische und vietnamesische Perspektiven

So spricht Peggy Piesche über ihre eigenen Erfahrungen, Massenarbeitslosigkeit und ihren Weg zur Schwarzen feministischen Bewegung, während Mai-Phuong Kollath von ihrer Vergangenheit als Gastarbeiterin in der DDR berichtet. Immer wieder ergreift auch Ministerin Giffey engagiert das Wort und kritisiert unter anderem die nach wie vor anhaltende Unterpräsentation von Ostdeutschen und Frauen in Politik, Wissenschaft und in Führungspositionen in der Wirtschaft, die sich dringend ändern müsse. Und Jessica Bock stellt unter anderem Überlegungen zum „Mythos ,Ostfrau‘“ an.

Dabei wird der Blick auf die aktuelle Corona-Krise nicht vergessen. Gerade die Familienministerin kritisiert stark, dass angesichts der Pandemie von der „schwerste(n) Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“ gesprochen wird, denn damit würden die Lebensrealitäten von Ostdeutschen, die bereits einen Umbruch und eine massive Krise erlebt haben, negiert.

Alles in allem eine wirklich gelungene Talkshow mit diversem Blick, der auch Schwarze, lesbische und vietnamesische Perspektiven mit in den Fokus rückt und besser als so manches bemühtes TV-Programm daherkommt - genau das richtige Programm zum 3. Oktober!