Was hat euch zu dem Song „Nicht ohne uns“ inspiriert?

Das ist der Titelsong unserer zehnten CD und ist mit uns Dreien - Elke, Uli und mir - entstanden. Wir wollten Position beziehen, aufrütteln, für die Selbstbestimmung von Frauen spielen. Dazu haben wir auch letzte Woche einen Videoclip veröffentlicht, der uns so viele Komplimente und super Kommentare eingebracht hat… und es soll noch einige weitere Clips geben!

Wie möchtet ihr euer 30-jähriges Jubiläum feiern?

So wie wir es Anfang Juli auf der Premiere getan haben: ein geniales Open-Air-Konzert vor mehr als 1000 Besucher:innen mitten in Frankfurt. Das war das Beste, was wir bislang gespielt haben. Gefolgt von Konzerten in unseren Lieblingsclubs und an besonderen Spielorten, zum Beispiel im Colos-Saal in Aschaffenburg, im Sudhaus in Tübingen oder in der Brotfabrik in Frankfurt. Auch waren wir bei der zweiten Preisverleihung „Lesbische Sichtbarkeit in Hessen“ als Musik-Act vertreten. Für das kommende Jahr wollen wir einige große Festivals besuchen. Einige haben schon zugesagt, was uns sehr freut.

