5. Gute Manieren, Brasilien 2017, Regie: Juliana Rojas, Marco Dutra, 135 min. - Kinostart: 26. Juli 2018

Und noch ein Horrorfilm, diesmal mit Werwölfen: Die junge, unerfahrene Krankenschwester Clara (Isabél Zuaa) heuert bei der wohlhabenden Ana (Marjorie Estiano) als Nanny ihres noch ungeborenen Kindes an. Die beiden befreunden sich und landen, nachdem Clara von einem Abend in einer Lesbenbar zurückkehrt, im Bett. Als Ana statt eines Babys einen Werwolf zur Welt bringt und bei der Geburt stirbt (Vorwarnung: Danach dauert der Film noch eine Stunde!), zieht Clara das, äh, Kind als ihr eigenes groß, und die Probleme fangen erst so richtig an.