3) Dead Ringers, 6 Folgen

Psychodrama mit symbiotischen Zwillingen: Ehrenlesbe Rachel Weisz (Ungehorsam, The Favourite) spielt die Gynäkologinnen Beverly und Eliot, die alles im Leben teilen und dabei sind, mit dem Geld eines lesbischen Milliardärinnen-Paars eine Geburtsklinik zu eröffnen: Beverly (ruhig, empathisch, lesbisch) will dort Gutes tun, Eliot (laut und unersättlich, was Essen, Drogen und Sex mit allen Geschlechtern angeht) lieber ihre Frankenstein-ähnliche Forschung betreiben. Doch ihre enge Beziehung gerät in eine gefährliche Schieflage, als Beverly sich in Genevieve (Britne Oldford) verliebt und Eliot merkt, dass sie für sie nicht mehr an erster Stelle steht… Neuverfilmung von David Cronenbergs Kultfilm (1988) mit Jeremy Irons in der Doppelrolle.

Wo? Amazon Prime (Flatrate)