5. Motherland: Fort Salem (USA 2020, 10 Folgen)

Mystery mit modernen Hexen: In einer alternativen Gegenwart der USA bekämpfen Hexen im Auftrag der Regierung feindliche Mächte und die inländische Terrorgruppe „The Spree“, im Deutschen „Die Plage“ genannt. Eine der drei neuen Rekrutinnen, die ihre militärisch-magische Ausbildung in der Hexen-Kaserne Fort Salem beginnen, ist Raelle (Taylor Hickson), und die bändelt schon in der ersten Folge mit der mysteriösen Scylla (Amalia Holm) an – eine Beziehung, die sich durch die ganze Staffel zieht, wobei schnell klar ist, dass Scylla nicht die ist, die sie zu sein vorgibt. Staffel 2 ist bereits bestellt.

Lohnt sich das? Für alle, denen es in Harry Potter zu wenige Hexen gab und die auch andere Serien des Teenie-Senders Freeform - etwa The Fosters, Pretty Little Liars, The Bold Type – mögen, denn dafür ist sie typisch: Junge weibliche Hauptfiguren, stylisch, ein bisschen feministisch und gelungene LGBTQ-Charaktere, ohne aber die heterosexuellen Mainstream-Bahnen allzu sehr zu verlassen.

Wo? Amazon Prime Video (Flatrate)