Aus Chicago von Dana Müller

26.6.2019 - „Die Tür ging auf, und die Polizei warf uns lauthals ein paar Beleidigungen an den Kopf. Sie befahlen uns zu verschwinden. Doch wir blieben. Sie öffneten die Tür ein zweites Mal, schrien uns an. Befahlen erneut, wir sollten verschwinden. Doch wir blieben - und diesmal schrien wir zurück.“ So begannen am frühen Morgen des 28. Juni 1969 die als Stonewall Riots bekannten mehrtägigen Straßenkämpfe in der Erinnerung von Mark Segal. Wie viele Ausgestoßene, Queers, Trans, Butches und People of Color hing der damals 18-jährige Obdachlose in dieser Nacht in der Mafia-geführten Bar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street herum.

„In dieser Nacht, als ich im Stonewall Inn stand, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das, was in den nächsten Stunden geschehen würde, die schwul-lesbische Bewegung weltweit verändern würde“, schreibt Segal heute in der Windy City Times, der LGBT-Stadtzeitung von Chicago. Damals Mitglied der Gay Liberation Front, ist er mittlerweile Verleger der Philadelphias Gay News, einige seiner Artikel und persönlichen Gegenstände aus der Zeit sind heute im American History Museum in Wahsington D.C. ausgestellt.