2. Rose (D, Regie: Marcus Schleinzer)

Genderbending im 17. Jahrhundert: Nach dem Ende des 30-jährigen Kriegs lässt sich ein unbekannter Soldat in einem kleinen Dorf nieder. Während er versucht, sich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren und über eine arrangierte Ehe mit einer Bauerstochter (Caro Baun) nachdenkt, wird seine Identität mehr und mehr in Frage gestellt – nicht ohne Grund, denn tatsächlich versteckt sich hinter dem „Mannsbild“ eine „Weibsperson“… Die Hauptrolle spielt Sandra Hüller, Oscar-nominiert für ihre bisexuelle Rolle in Der Fall (2023). Der Film wurde bis Dezember im Harz gedreht.

Wann? Noch nicht bekannt.