6. The Color Purple (USA 2023)

Musicalverfilmung: Alice Walkers Roman über Celie, eine Schwarzen Frau Anfang des 20. Jahrhunderts, die von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht, an einen brutalen Farmer verkauft wird und sich schließlich, auch dank ihrer Freundin Shug, ihre Unabhängigkeit erkämpft, wurde schon 1985 verfilmt, doch Regisseur Steven Spielberg ließ damals deren - im Buch geschilderte - Liebesbeziehung unter den Tisch fallen. Das sollte hier nicht passieren, denn das 2005 uraufgeführte Musical hält sich enger an die Vorlage. Fantasia Barrino spielt Celie - wie auch schon vor fünfzehn Jahren am Broadway. Taraji P. Henson (Empire) wurde als Shug, Danielle Brooks (Orange is the New Black) als Celies resolute Schwiegertochter Sofia gecastet.

Wann? Kinostart: Dezember 2023.

Fantasia Barrino (Celie) und Angela Robinson (Shug), 2007 am Broadway: