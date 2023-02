3. Sisi und ich (D/ A/ CH, 2023), Regie: Frauke Finsterwalder, Buch: F. Finsterwalder/ Christian Kracht), 132 min.

Endlich eine lesbische Sisi-Verfilmung: Irma Gräfin von Sztáray (Sandra Hüller) wird Hofdame von Elisabeth von Österreich-Ungarn (Susanne Wolff) aka Sisi, die sich in ihrer zweiten Lebenshälfte von ihrem Mann, Kaiser Franz-Joseph, und vom Hof gelöst und in einer Art adeligen Frauen-Kommune in Griechenland niedergelassen hat. Die beiden reisen gemeinsam durch die Welt, und alles könnte perfekt sein, wäre Sisi nicht Kaiserin und würde sich Irma nicht unsterblich in ihre charismatische Chefin verlieben.

Gut zu wissen: Frauke Finsterwalder und ihr Ko-Drehbuchautor, der Schriftsteller Christian Kracht, sind ein Ehepaar. Und wem Susanne Wolff bekannt vorkommt: Sie spielte die Hauptrolle in dem ARD-Lesbenfilm Unser Kind (2018)

Wann? Im Februar auf der Berlinale; ab 30. März 2023 im Kino